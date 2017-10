Né le 5 août 2000, le Bleuet sort d'un mondial U17 particulièrement réussi, lors duquel il a aussi attiré l'attention de Manchester City Arsenal et Chelsea . Rapide, technique et dribbleur, la radio le compare à Ousmane Dembélé , le nouveau joueur du Barça. Il a signé son premier contrat pro avec le club breton, l'été dernier. Il a auparavant porté les couleurs du SC Bastia , de Sarcelles AAS et du Saint Brice FC.