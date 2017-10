Ligue 1 : l'OM et le PSG restent les deux clubs les plus populaires de France

Sur l'ensemble des sondés, les deux meilleurs ennemis recueillent 13 % des suffrages, tandis que l' OL se classe troisième avec 8 %. Viennent ensuite Saint-Étienne (5 %) et Bordeaux (4 %).En ce qui concerne les amateurs de Ligue 1 , l'OM et le PSG restent en tête (20 %), et devant toujours l' OL (11 %), Saint-Étienne (7 %) et Bordeaux (6 %).Harris Interactive précise avoir utilisé un échantillon de 1081 personnes, jugé représentatif via plusieurs méthodes ( lire ici ).