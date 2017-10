Match Chelsea - AS Rome en direct

Chelsea AS Rome 2nd Half' 11' David Luiz - 37' Eden Hazard - 75' Eden Hazard - 40' - Aleksandar Kolarov - Aleksandar Kolarov 64' - Edin Dzeko - Edin Dzeko 70' - Edin Dzeko - Edin Dzeko

Le film du match en direct David Luiz But de 11' Eden Hazard But de 37' 40' But de Aleksandar Kolarov But de 64' But de Edin Dzeko But de Tiemoue Bakayoko Carton jaune pour 69' 70' But de Edin Dzeko But de Eden Hazard But de 75'



Chelsea reçoit l'AS Rome pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions . Les Blues ont réussi de bons débuts dans la compétition grâce à deux victoires contre Qarabag (6-0) et l' Atletico Madrid (2-1), mais ils restent sur une contre-performance en Premier League à Crystal Palace (2-1). De son côté, la Roma a pris quatre points sur six et vient d'être stoppée dans son élan contre Naples (0-1), en Serie A