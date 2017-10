PSG : Alonzo juge la progression d'Areola

"Il sort plus vite et se place mieux. C'est une question de mental, a confié l'ancien portier. L'année dernière, on voyait un gamin. Cette année, on voit un homme. Son attitude est plus assurée, il se comporte en leader. On le voit dans son regard et celui de ses partenaires, les tapes dans le dos, les paroles échangées... On sent qu'il y a plus de respect, plus de considération. S'il est vraiment installé comme numéro 1 ? Je l'espère. Même si Areola fait un ou deux mauvais matchs, la hiérarchie doit rester stable sur la saison. Quand un de ses coéquipiers rate un penalty, on ne le met pas pour autant sur le banc le match suivant."