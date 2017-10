PSG : Dugarry pense qu'Emery n'a pas les épaules pour Paris

"Ça fait maintenant près d'un an et demi qu'il est au Paris -Saint-Germain et j'ai l'impression que le costume est un petit peu trop grand pour lui, a déclaré l'ancien attaquant bordelais. J'aimerais le voir un petit peu plus acteur de son équipe, gérer des cas parfois difficiles et être capable de trancher - on a vu le penaltygate. Je ne vais pas dire que c'est une évidence que le costume est trop grand mais c'est un sentiment, une sensation que j'ai. J'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas toujours les événements, les débats. Je le vois toujours en conférence de presse dire à peu près la même chose. Je sens que ce sont les joueurs qui dirigent plus l'équipe."