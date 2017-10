Ligue des Champions : Un PSG quatre étoiles, nul épique entre Chelsea et la Roma

Trois victoires, 12 buts marqués et aucun encaissé. Le parcours parfait du PSG continue en Ligue des Champions . Les hommes d' Unai Emery ont décroché leur troisième succès ce mercredi au stade Constant Vanden Stock contre Anderlecht (0-4). Mbappé ouvre le score dans un angle fermé dès la troisième minute avant de servir de la tête Cavani (44e). Neymar alourdit le score sur coup franc (66e) avant une réalisation de Di Maria. Dans l'autre match du groupe B, le Bayern de Jupp Heynckes domine logiquement le Celtic Glasgow (3-0).Dans le groupe C, Chelsea pensait avoir fait le plus dur en marquant deux buts contre l'AS Rome mais les Giallorossi renversent le match grâce à Kolarov et un doublé de Dzeko. Eden Hazard , lui aussi auteur de deux buts, égalise de la tête (score final 3-3). L'Atlético de Madrid concède un nul embarrassant à Qarabag (0-0) contre une équipe azéri réduite à 10 dans le dernier quart d'heure.Le groupe A reste à la main de Manchester United , vainqueur pour la troisième fois, sur la pelouse du Benfica Lisbonne (1-0). le FC Bâle s'impose à Moscou contre le CSKA (2-0).Dans le groupe D, la Juventus s'en tire avec trois points contre le Sporting (2-1) après avoir concédé l'ouverture du score. Mandzukic fait la différence à la 84e minute. Le FC Barcelone , malgré l'exclusion de Piqué, bat l'Olympiakos (3-1) avec le premier but de Lucas Digne avec le maillot blaugrana.Les résultats du soir : Qarabag-Atlético (0-0) / Anderlecht-PSG (0-4) / Barcelone-Olympiakos (3-1) / Bayern-Celtic (3-0) / Benfica-Manchester United (0-1) / Chelsea-AS Rome (3-3) / CSKA Moscou-Bâle (0-2) / Juventus-Sporting (2-1)Par Etienne Comte (iDalgo)