PSG : Emery a fait passer un message à la pause

"C'était important de marquer rapidement. Anderlecht est une bonne équipe qui a réussi à se créer des occasions en première période. A la pause, on s'est dit qu'il fallait mieux maîtriser la rencontre, c'est ce qu'on a réussi à faire en deuxième période. On s'est créé plus d'occasions qu'eux", a indiqué le technicien espagnol en conférence de presse.