PSG : l'avocat d'Al-Khelaïfi est sorti du silence

"Nous avons pris contact directement avec le Parquet suisse pour demander à être entendu le plus rapidement possible, a-t-il annoncé. Pour M. Al-Khelaifi, il n'y a qu'un chef d'accusation, c'est la corruption privée. C'est la seule chose susceptible d'être retenue. Nous allons nous expliquer dans une affaire qui, pour nous, n'est pas une affaire." Avant de poursuivre : "Encore une fois il n'y avait pas de concurrence sérieuse, ou existante, connue sur ce marché." Et d'évoquer l'état d'esprit de son client : "Franchement, je l'ai trouvé serein."