Le PSG sans souci à Anderlecht, la passe de 100 pour Messi... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le journal L'Equipe revient sur le succès du PSG sur le terrain d'Anderlecht (4-0), en Ligue des Champions . "Implacables devant mais un peu trop détendus derrière", les hommes d' Unai Emery ont été "faciles" en Belgique et se rapprochent des huitièmes de finale.On poursuit avec le Corriere dello Sport et la grosse performance de l'AS Rome contre Chelsea (3-3), à Stamford Bridge. Menée 2-0, la Louve a alors marqué trois buts, dont deux d' Edin Dzeko , avant de se faire rejoindre. De son côté, la Juventus Turin est venue à bout du Sporting Portugal (2-1) grâce à Mario Mandzukic On enchaîne avec le quotidien El Mundo Deportivo et la victoire du FC Barcelone face à l'Olympiakos (3-1). En dépit de l'expulsion de Gerard Piqué, le Barça a fait la différence avec notamment deux buts de Lionel Messi. L'attaquant argentin en est désormais à 100 réalisations sur la scène européenne.Pour finir, le Daily Mirror s'arrête sur la victoire décrochée par Manchester United sur le terrain du Benfica Lisbonne (1-0). Les Red Devils de José Mourinho peuvent remercier Mile Svilar . Pour son premier match de C1, le jeune gardien belge a réalisé une boulette sur le coup franc de Marcus Rashford