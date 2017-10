Lors d'une conférence de presse organisée à Lausanne, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France et entraîneur du PSG a calmé le jeu. "Il faudrait d'abord en discuter plus longuement. C'est une rumeur qui est apparue ces jours-ci, sincèrement je n'en sais pas plus. Des rumeurs il y en a eu, il y a eu celle-ci, il y en aura peut-être certainement d'autres." Avant de poursuivre : "Ce qui m'intéresse c'est d'essayer d'avoir un beau projet. Si un président ou un dirigeant m'offrent la possibilité de relever ce challenge-là, on le fera avec grand plaisir, car je pense que je suis actuellement apte à le faire, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 5 ou 6 mois."