PSG : Mbappé ne voulait que le Barça, assure Minguella

"Le Barça aurait dû le recruter. Il avait la main sur ce dossier. Son transfert aurait coûté 120 millions, plus 30 de bonus. J'ai parlé avec le père de Mbappé, après avoir récupéré son numéro. Le gamin, quand il a su que Neymar partait, voulait seulement aller au Barça. Il ne voulait ni aller à Paris, ni au Real Madrid avec la BBC", a confié l'ancien agent, reconverti consultant pour le Mundo Deportivo.Selon lui, les dirigeants blaugranas ont finalement préféré prendre Ousmane Dembélé : "Ils ont préféré faire Dembélé car ils avaient déjà tenté de le recruter un an avant pour 15 millions. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai rien contre Bartomeu, mais c'est un désastre. Ce sont des moments-clés. Un joueur comme Mbappé peut marquer l'histoire pendant huit ou dix ans (...) Le père comme le joueur étaient fous à l'idée de jouer avec Messi", a-t-il poursuivi.Manque de bol pour les Catalans, l'ancien de Dortmund s'est blessé quelques jours après son arrivée. Depuis son arrivée à Paris, Mbappé a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 8 rencontres.