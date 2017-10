L'international belge est actuellement rémunéré à hauteur de 7 millions d'euros nets par an. Il souhaite donc obtenir des émoluments correspondant à 14 millions d'euros nets annuels, pour rempiler. Pour rappel, son contrat actuel porte jusqu'en 2021.Âgé de 26 ans, le Citizen a inscrit 1 but et délivré 5 passes décisives en 8 rencontres de Premier League , depuis le début de la saison.