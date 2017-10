"L'équipe tourne, nous n'avons été battus qu'une fois mais pour le reste, il y a du répondant sur le plan technique et athlétique. Maintenant à nous d'enchaîner et d'être plus réguliers", a-t-il confié aux médias. Il s'attend à une rencontre relevée, face à Amiens : "Je connais bien Christophe Pelissier que j'ai rencontré lors de son passage à Luzenac en National 1. C'est un entraîneur qui organise toujours très bien ces équipes, elles sont dures à manoeuvrer." Pour autant, les Girondins doivent l'emporter : "Nous avons perdu deux points face à Nantes le week-end dernier (1-1) et il est important de gagner face à Amiens même si ça va être un match difficile. Tous les points comptent et les Amiénois ne vont rien lâcher."