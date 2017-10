Ligue Europa : Lyon s'impose contre un Everton à bout de nerfs

Malgré des faits de jeu défavorables, l'Olympique Lyonnais a obtenu sa première victoire en Ligue Europa ce jeudi lors de la 3e journée. Les Gones l'emportent à Goodison Park contre Everton (2-1). Tout commence bien pour les Gones. Fekir ouvre le score à la 6e minute sur penalty mais les Rhodaniens tardent à enfoncer le clou. En grande difficulté en championnat et coaché par un Ronald Koeman sur la sellette, les Toffees se montrent peu sereins en deuxième période. Le capitaine Ashley Williams bouscule Anthony Lopes et provoque une bagarre générale (66e) et échappe miraculeusement au carton rouge. C'est pourtant lui qui égalise trois minutes plus tard. Lyon ne se laisse pas miner et reprend l'avantage. Traoré marque du talon sur un centre de Cornet (75e). Lyon prend la deuxième place du groupe E, à deux points de l'Atalanta Bergame, vainqueur contre Limassol (3-1). A noter dans les autres groupes, le nul à domicile de l'AC Milan contre l'AEK Athènes (0-0). Le match entre Zlin et Copenhague a été longuement interrompu en raison d'un épais brouillard.Les résultats : AC Milan-AEK Athènes (0-0) / Atalanta-Limassol (3-1) / Austria Vienne-Rijeka (1-3) / Braga-Ludogorets (0-2) / Dynamo Kiev-YB Berne (2-2) / Everton-Lyon (1-2) / Hoffenheim-Basaksehir (3-1) / Tiraspol-Lokomotiv Moscou (1-1) / Skenderbeu-Partizan Belgrade (0-0) / Villarreal -Sparta Prague (2-2) / Zlin-Copenhague (en cours)Par Etienne Comte (iDalgo)