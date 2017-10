FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec le quotidien L'Equipe qui revient sur le succès de l'Olympique de Marseille face au Vitoria Guimaraes (2-1), en Ligue Europa, grâce à des buts de Lucas Ocampos et Maxime Lopez . Le club phocéen est "prêt pour le classique" face au PSG , dimanche.On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport qui s'arrête sur la contre-performance de l'AC Milan, en C3, contre l'AEK Athènes (0-0). S'ils restent en tête de leur groupe et semblent bien partis pour aller en seizièmes de finale, les Rossoneri de Vincenzo Montella ont confirmé leurs difficultés du moment.De l'autre côté des Pyrénées, le journal As annonce que le Real Madrid serait sur la trace d' Alan , le jeune milieu de terrain de Palmeiras. Âgé de 17 ans, cet espoir du football brésilien pourrait débarquer en 2018 dans la capitale espagnole et intégrer la Castilla.Pour terminer, le Daily Mirror annonce que Mesut Özil souhaiterait poursuivre sa carrière du côté de Manchester United. Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec Arsenal , le milieu de terrain allemand ne devrait pas être retenu par ses dirigeants lors du mercato hivernal de janvier.