OM-PSG, Tottenham-Liverpool... Le programme TV du weekend

On débute avec la 10e journée de Ligue 1 et le match entre Monaco (2e) et Caen (8e), samedi à 17 heures sur Canal +. Deuxième à six points du PSG, le club de la Principauté traverse une période plus difficile. Dimanche, dès 21 heures sur Canal +, l'Olympique de Marseille (4e) recevra le PSG avec l'envie de devenir le premier club à faire chuter le leader cette saison. La formation parisienne sort d'une large victoire contre Anderlecht (4-0), en Ligue des Champions On enchaîne avec la 9e journée de Premier League qui verra Arsenal (6e) se rendre sur la pelouse d'Everton (16e), dimanche à 14h30 sur SFR Sport. Dominés le weekend dernier par Watford, les Gunners veulent réagir contre des Toffees en perdition. Le même jour, mais à 17 heures sur SFR Sport, Tottenham (3e) défiera Liverpool (8e) à White Hart Lane. Si les Spurs sont en forme, les Reds ont écrasé Maribor en C1 (7-0) et restent sur deux nuls en championnat.On file derrière les Pyrénées pour évoquer la 9e journée de Liga , avec la rencontre des extrêmes entre le FC Barcelone (1er) et Malaga (20e), samedi à 20h45 sur BeIN Sports 2. Le leader catalan, quatre points de plus que Valence , affronte une écurie andalouse qui n'a récolté qu'un point depuis le début de saison. Le Real Madrid recevra lui Eibar, dimanche à 20h45 sur BeIN Sports 1. Troisième à cinq longueurs de la tête, la Maison Blanche a remporté ses trois derniers matches de championnat.On termine avec la 9e journée de Serie A et l'énorme affiche entre le leader Naples et son dauphin l' Inter Milan , samedi à 20h45 sur BeIN Max 10. Le Napoli a remporté ses huit premiers matches, mais les Lombards de Luciano Spalletti ne sont qu'à deux points. Après deux rencontres sans succès, la Juventus Turin vise un sursaut sur la pelouse de l'Udinese, dimanche à 18 heures sur BeIN Max 6. La Vieille Dame est quatrième à cinq points de Naples.