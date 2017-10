"À Paris, cela devenait difficile avec les bouchons"

Il correspond aux attentes de David Guion , même si les défaites contre Lorient, Brest et Châteauroux étaient évitables. Le coach est rigoureux, il nous apporte beaucoup psychologiquement. Il ne hausse jamais le ton et s'exprime bien avec tous les joueurs. Jusqu'à présent, ça marche ! Sur le terrain, il prône un style offensif et une grosse possession de balle, avec des décalages et du jeu rapide.Grâce aux cadres, on reste calme. Il ne faut pas s'enflammer. En Ligue 2, on sait que cela va très vite. Ceux qui étaient là la saison dernière nous ont rappelé que l'équipe avait également bien débuté, avant que tout ne s'écroule. On doit rester concentrés. Personne ne doit se disperser. On a perdu dès que l'on s'est déconcentrés.Leur classement ne reflète pas leur niveau. Ils ont connu un début difficile mais là, ils sont dans une bonne période. Ils viennent d'en mettre six à Bourg. Ce n'est pas anecdotique. Cela prouve que c'est une bonne équipe. Bollaert va être plein, ça va être un gros match. Cela reste des matches particuliers.Très bien. Je me suis parfaitement adapté au groupe. J'ai retrouvé des joueurs croisés au Red Star ou à Tours. Le coach comptait sur moi. Les résultats sont là, c'est plus facile. Les supporters m'ont récompensé en septembre . Je suis un joueur de l'ombre, ça fait toujours plaisir de recevoir un prix. Pour un début de saison, je suis content de mes prestations. Je me plais à Reims. J'ai vécu douze ans à Paris. Cela devenait difficile avec les bouchons (rires).Non. Je suis concentré sur cette saison. Deux ans, c'est long ! Il y a encore le temps avant d'y penser.Oui, je suis en contact avec certains joueurs. Pour Tours, c'est compliqué. En National, le Red Star avait bien débuté mais ils connaissent une période plus difficile. Je les vois bien remonter.