"Ces dernières années, il y avait de l'écart entre les deux effectifs. Il faut respecter le PSG comme on respecte tous nos adversaires. Mais les respecter, ça ne veut pas dire les regarder, a lancé le milieu réunionnais en conférence de presse. On est motivés et on a envie de gagner ce match. Ça fait longtemps qu'on n'a pas battu le PSG et battre ce PSG, ça serait encore meilleur (...) Dans ce genre de matches, il n'y a pas besoin de parler. Si on n'est pas motivés, on n'a rien à faire là."