"Le 5-1 la saison dernière, on s'en est déjà servis. On n'a pas perdu pendant six mois après. Là, c'est une autre saison. Ils ont une équipe différente de celle de la saison dernière, bâtie pour gagner la Ligue des Champions . On n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes effectifs, le même budget... Mais voilà, nous, on va jouer pour gagner le match, comme toujours", a-t-il expliqué aux journalistes. Il pense que ses joueurs seront motivés, quoi qu'il fasse : "On est toujours à l'affût d'un ressort psychologique positif pour faire réagir les gars. Mais après, quand un joueur vient et vous dit 'pour ce match-là, on n'a pas besoin de motivation', ça veut tout dire... Sur le plan psychologique, il faudra se lâcher. Et il faudra un gros esprit de sacrifice pour gagner."Enfin, le technicien estime qu'un résultat passe par une débauche d'énergie plus importante : "Il faut que tout le monde soit à 120 %. Ca ressemble à un match de coupe. Si on veut le gagner, il faut faire plus que l'adversaire. (...) Je suis content avec mon groupe et c'est ce qui compte. Ce groupe, j'y crois et je pense qu'il est capable de faire un résultat dimanche", a-t-il ajouté.