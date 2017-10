Bordeaux : de Préville compare les méthodes Bielsa et Gourvennec

"Les différences observées sont principalement sur le travail. Avec Marcelo Bielsa, à Lille , il y avait beaucoup d'analyses tactiques, de séances vidéo et peu de jeu avec ballon. À l'inverse, avec Jocelyn Gourvennec, on travaille plus avec le ballon. Il y a beaucoup de points positifs à retenir des deux méthodes", a confié l'attaquant bordelais. Et d'ajouter : "À Bordeaux , on peut voir qu'il y a vraiment une touche Gourvennec. C'est un très grand coach qui fait beaucoup progresser les jeunes et son effectif. Il y a une envie d'attaquer, de dominer l'adversaire. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec lui. J'espère, à travers mes performances, lui retourner la confiance qu'il a en moi. Je prends beaucoup de plaisir à évoluer sous ses ordres."