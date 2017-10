PSG : Ménès prend la défense de Mbappé, déjà critiqué

"Apparemment, il en faut plus à certains, qui n'ont pas hésité à critiquer l'ex-Monégasque. Quand il était en principauté, tout le monde le trouvait formidable, s'est rappelé le journaliste de Canal+ +. C'est devenu différent depuis qu'il a signé chez le grand Satan qu'est le PSG. Le regard sur le jeune attaquant a changé. Même à Bruxelles, lors de la victoire en Ligue des Champions , mercredi soir, contre Anderlecht (0-4), certains ont trouvé le moyen de le "descendre" parce qu'il a manqué deux grosses occasions. Mais c'est oublier qu'il a ouvert le score au bout de seulement deux minutes et qu'il a délivré une passe décisive à Edinson Cavani . Depuis son arrivée dans la capitale, il a quand même des statistiques plus qu'intéressantes, avec quatre buts et cinq passes décisives en neuf rencontres. Personne ne lui demande de faire la guerre de l'efficacité avec Cavani, qui est avant-centre."