OL : Lopes dédramatise la bagarre contre Everton

Après la rencontre, Anthony Lopes a refusé de jeter de l'huile sur le feu : "C'est rien. Il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a surtout réveillé le public parce qu'il dormait jusque-là. Ils aiment ça. Ça les a plus révoltés qu'autre chose. Après ce n'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai l'habitude. Je ne pense pas que ça fasse partie de l'ambiance en Angleterre qu'un supporter frappe un joueur adverse. Mais après on fait avec, c'est comme ça", a déclaré le portier rhodanien au micro de RMC.La presse anglaise ne l'a pas vu du même oeil, accusant notamment Ashley Williams d'avoir mis le feu aux poudres et révélant l'identité d'un fan ayant participé à l'altercation.