"Je pense que Thomas a besoin de plus de matchs pour trouver son ancienne forme. Il a bien commencé samedi et mercredi, il a couru 13 kilomètres, Il est important pour moi, et c'est quelque chose qui montre son importance. C'était très bien contre le Celtic, non seulement pour son but, mais aussi parce qu'il a beaucoup participé au jeu. En tant que capitaine, il a été un modèle en matière d'engagement. Il doit redevenir un joueur clé", a confié le technicien munichois.