"Cela peut arriver, cela peut arriver. Après l' Atletico Madrid , si vous vous souvenez, nous avons joué un match difficile après seulement deux jours (contre Manchester City , Ndlr). Peut-être, je pense, cela peut être un regret. Notre seul regret. Quand nous avons joué contre Crystal Palace, c'était après la trêve internationale. Quand nous avons joué contre la Roma, c'était au bout de trois jours", a-t-il confié aux journalistes. Il vit difficilement la période et se réfugie dans le travail : "En ce moment...? Après deux défaites et un nul, je suis content. Je suis content de l'engagement de mes joueurs. Mais si vous me demandez les derniers résultats, je ne suis pas content. Après deux défaites et un nul, aucun entraîneur ne peut être heureux. Je répète : je pense que nous faisons tout pour essayer de gagner les matchs. Je pense que leurs efforts et leur engagement étaient très bons, très positifs, contre Manchester City et contre la Roma. Mais, pour sûr, il est important de gagner. Nous travaillons pour essayer de gagner le prochain match. Nous essayons de le faire."Pour rappel, le club londonien affrontera Watford, samedi (13h30).