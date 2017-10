"C'est toujours difficile, après une Coupe d'Europe, de se replonger dans le championnat. On sait que c'est un match très très important pour nous parce que c'est un match qui peut nous faire basculer dans le haut du tableau, si on le négocie bien, a expliqué l'entraîneur de l' OL . On sait aussi que ça sera un match très difficile parce que c'est un petit peu l'équipe surprise de ce début de saison. C'est une équipe joueuse, où tous les scores ont été, jusqu'à maintenant, très étriqués. Il n'y a aucun match qui s'est joué avec plus d'un but d'écart dans leurs confrontations. On s'attend à un match difficile, mais je pense qu'on a toutes les qualités pour imposer notre jeu et pour ramener un très bon résultat de Troyes. Il faudra afficher les mêmes valeurs qu'on a affichées lors des deux derniers matchs."