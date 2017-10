Rennes : Ruello accuse les journalistes

"Tout d'un coup, j'arrive dans mon bureau et j'ai un copain qui m'appelle et me dit : "T'es débarqué du Stade Rennais". J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé monsieur Pinault et je lui ai dit : "M. Pinault, je viens d'apprendre qu'on se séparait" Et il m'a dit : "Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne suis au courant de rien." Et puis c'est parti partout", a-t-il relaté. Il considère que les journalistes sont responsables de ce mini-séisme : "Si vous voulez pas qu'il y ait de crise au Stade Rennais, je vais vous dire : les journalistes partent en vacances longue durée. Ils nous laissent travailler en paix, dans la sérénité, parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et là, il n'y aura pas de crise au Stade Rennais."Pour rappel, le Stade Rennais a annulé la conférence de presse précédant la rencontre face à Lille