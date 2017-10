OM : Ocampos explique ce qui a changé chez lui

"La saison dernière, quand j'étais en Italie. Nicolas Burdisso a été l'un de ceux qui m'ont le plus fait prendre conscience de l'aspect professionnel du football. À trente-six ans, tu es plus lent, tu joues moins sur ton physique, tu pourrais plus profiter de la vie, de tes enfants et faire des bons repas. Mais lui, non. Il s'entraînait et était au top physiquement. Ça fait réfléchir. Et j'ai eu une deuxième fille. Chaque joueur a une famille, ce qu'il fait a une répercussion sur elle, sur les milliers de supporters qui sont derrière et sur le club. En Italie, je me suis rendu compte - enfin - que je devais changer quelque chose", a-t-il expliqué. L'ancien Monégasque vit désormais le football différemment : "J'étais un joueur plus technique... Non, pas plus technique, mais je faisais des choses différentes : je m'amusais beaucoup plus sur le terrain. Aujourd'hui, je prends le foot de manière plus sérieuse. Je m'amuse toujours, mais j'ai compris que c'était une responsabilité."Il pense qu'il n'était auparavant pas assez mature pour changer son rapport à ce sport : "Il y en a qui se rendent compte tout de suite de ce qu'ils sont en train de vivre. Avant, j'étais dans une bulle, dans un monde un peu imaginaire. J'étais très jeune et j'avais beaucoup de choses qu'un garçon de mon âge n'a pas." Il est aujourd'hui plus altruiste : "Aujourd'hui, je sais quelles sont mes caractéristiques et ce que l'équipe attend de moi. Ce que j'apporte à l'équipe est ce dont l'équipe a besoin, pas ce dont j'ai besoin." Il apprécie également le vestiaire olympien : "Si je continue sur ce chemin, ça va me profiter à moi, à ma famille et à l'équipe. J'ai aussi trouvé un groupe très uni, plus que les précédents. Les leaders sont très positifs. Il n'y a pas de problème entre les joueurs, pas de jalousie. C'est quelque chose de très difficile à trouver dans le football."