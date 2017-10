Ligue 1 : Les Verts surpris par Montpellier

Trop irrégulière, l'AS Saint-Etienne réalise une mauvaise opération en ouverture de la 10e journée de Ligue 1 . Dans leur antre de Geoffroy-Guichard, les Verts s'inclinent contre Montpellier (0-1). Le seul but du match est l'oeuvre d' Isaac Mbenza , oublié au second poteau, qui bat Ruffier en deux temps. Les Stéphanois, peu inspirés, poussent en fin de match mais se voient refuser, justement, deux buts pour des positions de hors-jeu. Les hommes d' Oscar Garcia perdent la troisième place au profit de l'OM et sont sous la menace de Bordeaux Nantes et Lyon. Montpellier n'avait plus gagné depuis 22 ans dans le Chaudron. Les Héraultais remontent à la 8e place.Saint-Etienne - Montpellier (0-1)Par Etienne Comte (iDalgo)