Verratti se confie avant le Clasico, le choc Naples-Inter... Le Tour d'Europe de la presse

Avant le Clasico, demain soir, pour la clôture de la 10e journée de Ligue 1 , l'Equipe fait sa "une" sur Marco Verratti. Le petit italien a été interviewé par le journal, et est revenu sur son été mouvementé. Il y affirme, notamment, qu'il s'est sérieusement posé la question d'un départ, mais qu'à son arrivée au club, Antero Henrique l'a rassuré. Il affirme ne pas être resté pour Neymar et Mbappé, car quand il a pris sa décision, ses deux joueurs n'étaient pas au club. Enfin, il confirme que le match contre l'OM est spécial, pour lui et ses coéquipiers.En "une" du Daily Express, Ronald Koeman confirme qu'il est toujours l'homme de la situation. Néanmoins, le Néerlandais est plus que jamais sur la sellette après un départ raté en Premier League , avec son club d'Everton, et une piètre défaite dans la semaine face à l'OL, en Ligue Europa, notamment au regard de la bagarre que ces joueurs ont provoqué. Les Toffees ont dépensé plus de 100 millions d'euros cet été, et l'entraîneur devra battre Arsenal ce week-end pour espérer conserver sa place sur le banc de touche.AS, dans la partie haute de sa page de couverture, revient sur l'intérêt du Real Madrid pour Harry Kane, le buteur anglais de Tottenham , actuellement en pleine bourre. La Maison Blanche pourrait proposer en échange le Gallois Gareth Bale et l'Espagnol Borja Mayoral L'Italie bout d'impatience avant le choc de ce samedi entre le leader napolitain et l'outsider intériste, second. La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport font leur une respective sur le sujet, en affichant les deux tacticiens, Maurizio Sarri pour Naples et Luciano Spalletti pour l'Inter. Les deux équipes sont invaincues cette saison en Serie A , et Naples a remporté tous ses matches.