PSG : Gerets parle des problèmes de Ben Arfa

Le Belge en a dit plus hier, dans l'émission de Pierre Ménès, 19h30 PM, sur le problème du joueur du PSG : "Sa situation est pénible comme elle l'était chez nous. C'est tellement compliqué de le maintenir à un certain niveau, et ce n'est pas une question de talent parce qu'il est en forme... Il y a quelque chose qui ne marche pas avec Hatem, et ça n'a rien à faire avec ses qualités, ou le foot en lui-même... Il a jeté des années de carrière." Le joueur navigue toujours, cette saison, entre l'effectif pro et la réserve du club de la capitale.