PSG : Alves compare Mbappé à un buteur français

Dani Alves, arrivé librement de la Juventus au PSG cet été, est ravi de jouer au côté de Kylian Mbappé , et le compare à un ancien coéquipier : "Il me fait penser à Thierry Henry . J'ai joué avec Thierry (à Barcelone de 2008 à 2010, ndlr) et ils font des choses similaires. Mbappé est jeune, mais sa progression est très rapide et il a des qualités incroyables. C'est un grand plaisir pour moi d'évoluer avec des joueurs de ce niveau. J'ai eu la chance d'en côtoyer quelques-uns et, sans aucun doute, Kylian est un très grand joueur."