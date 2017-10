OM : Mitroglou évoque ses débuts à Marseille

Le Grec de 29 ans, buteur contre Strasbourg dimanche dernier pour sa première apparition en Ligue 1 (3-3), est revenu sur sa période d'absence et son intégration : "Je ne pouvais pas jouer, c'était donc une période compliquée. Je voulais jouer, faire partie de cette équipe, mais c'était impossible. Je tiens à remercier l'équipe mais aussi les médecins qui m'ont aidé à bien me soigner et à revenir le plus vite possible sur les terrains. (...) Je connaissais peu les joueurs, c'est vrai, j'ai appris à les connaître pour pouvoir bien jouer avec eux et créer une sorte de feeling." Un feeling à confirmer dès dimanche, à domicile, face à l'ogre parisien.