Le journal croit savoir que le technicien barcelonais a déjà fait savoir à Arda Turan , Paco Alcacer et Rafinha Alcantara son désir de les voir partir. Le premier pourrait être prêté, tandis que le second serait estimé à 24 millions d'euros. La possibilité d'un prêt pourrait également être étudiée. Enfin, Rafinha est encore blessé et devra attendre d'être remis pour évaluer sa cote sur le marché.