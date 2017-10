"Pour moi, ça reste un match totalement différent. C'est le sixième OM-PSG que je vais jouer et, dès le premier jour, je l'ai senti. Les supporters tiennent beaucoup à ce match. Quand tu joues là-bas, c'est toujours compliqué et, pour nous, c'est toujours plus joli de gagner à Marseille que sur un autre stade. Le stade est plein, entièrement hostile : ça te donne envie d'en faire plus", a expliqué le joueur parisien.Au contraire de ce que dit la presse, il pense que ses coéquipiers ont conscience de l'importance du rendez-vous : "Contre Marseille, on est toujours à 100 %. On ne joue pas que pour trois points mais pour une ville entière. La semaine qui précède, tout le monde t'en parle. L'an dernier, c'était un peu moins difficile mais grâce à nous : nous avons marqué vite et fait un grand match. On sait que Marseille va faire le match de sa vie contre nous. C'est à nous, les "anciens" de l'équipe, de transmettre aux recrues l'enjeu spécial de ce match. Quand je suis arrivé ici, il y avait beaucoup plus de Français qui nous le faisaient comprendre."