OM : rien n'a changé avec Ben Arfa, pense Gerets

"La situation de Ben Arfa ? Pénible, comme sa situation était pénible chez nous. C'est tellement compliqué de le maintenir à un certain niveau, et ce n'est pas une question de talent parce qu'il est en forme... Il y a quelque chose qui ne marche pas avec Hatem, et ça n'a rien à faire avec ses qualités, ou le foot en lui même. Il a jeté des années de carrière", a déclaré l'ancien technicien belge sur Canal+ +.Pour rappel, le joueur formé à Lyon a passé deux saisons sous le maillot marseillais, avant de rejoindre la Premier League