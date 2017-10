Match Huddersfield Town - Manchester United en direct

Huddersfield Town Manchester United 1st Half'

Deuxième à deux longueurs de Manchester City , Manchester United se déplace sur la pelouse de Huddersfield pour le compte de la 9e journée de Premier League . Après un succès en Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne , le club entraîné par José Mourinho voudra renouer avec le succès en championnat, après un nul à Liverpool (0-0). Pour sa part, le promu est douzième et n'a plus gagné depuis six rencontres (trois nuls, trois défaites).