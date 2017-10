RB Leipzig : Augustin ne regrette pas d'avoir quitté le PSG

"Il n'y a qu'une seule raison à mon départ : c'est parce que je n'avais pas beaucoup de temps de jeu. Jetez un oeil aux compositions. Il était extrêmement difficile de devenir un titulaire à Paris. Je suis parti en bons termes, je souhaite le meilleur au PSG. Je joue maintenant à Leipzig, j'ai mes objectifs et je veux aider l'équipe à atteindre nos objectifs", a-t-il confié. Il ne manquait d'ailleurs pas de propositions : "Il y avait d'autres offres cet été. Cependant, Ralf Rangnick (le directeur sportif, Ndlr) a contacté mon conseiller très rapidement. Je suis convaincu que c'est le bon pas en avant pour moi. J'avais déjà décidé en interne de rejoindre Leipzig. Puis j'ai téléphoné à Naby Keita et Dayot Upamecano et j'étais encore plus sûr. Ce club me correspond."Pour rappel, l'attaquant de 20 ans a inscrit 3 buts en 6 rencontres de Bundesliga , depuis son arrivée à Leipzig.