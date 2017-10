OM : Mitroglou impatient de disputer le Clasico

"C'est un grand derby dont on entend parler partout en Europe. Je connais la pression qui règne ici autour de ce rendez-vous. J'espère qu'on va faire un grand match. J'ai hâte de le jouer", a-t-il déclaré au quotidien. La rivalité n'est pas sans lui rappeler quelques unes de celles impliquant les clubs où il est passé : "Olympiakos- Panathinaikos Benfica -Sporting. À chaque fois, j'ai ressenti une grosse ambiance. Les publics étaient chauds. Nous, footballeurs, on fait ce métier pour jouer ce genre de rencontre. (...) Je m'attends à un derby dans un stade très grand, très haut. Les supporters vont beaucoup nous aider. Quant à nous, on va tout donner sur le terrain."Il refuse enfin l'idée que l'OM soit battu d'avance : "Vous savez, il s'agit d'un match de football. Tout peut arriver. On va faire le maximum pour l'emporter", a-t-il ajouté.