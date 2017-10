Barça : une masse salariale phénoménale et inquiétante ?

Cette somme-record, qui ne comprend pas les salaires du basket et du handball, représente 84 % du budget du club, ce qui est énorme et inquiète la direction catalane. En 2016-2017, la masse salariale était de 432 millions d'euros. L'explosion de ce chiffre serait due aux nombreuses prolongations signées ces derniers mois, et celles prévues de Gerard Piqué, Lionel Messi et Sergi Roberto ne devraient rien arranger.Le quotidien indique que le club catalan compte sur ses revenus liés au merchandising et à ses sponsors, voire au naming de son stade, pour se tirer de cette mauvaise passe.