Ligue 1 : Nantes sur le podium, Amiens surprend Bordeaux

Les Canaris s'invitent provisoirement sur la troisième marche du podium. Nantes s'est en effet imposé ce samedi soir à la Beaujoire face à Guingamp (2-1) lors de la 10ème journée de Ligue 1 . Nantes revient ainsi à trois points du dauphin Monaco. Awaziem (9e) et Touré (87e) ont marqué pour les Nantais tandis que Camara (70e) avait égalisé pour les Bretons. De son côté, Diop (38e) a offert la victoire à Toulouse sur la pelouse d'Angers (0-1) tandis que Bourigeaud (6e) a permis à Rennes de battre Lille (1-0). Dans le même temps, Metz, en infériorité numérique, s'est incliné à domicile face à Dijon (1-2). Varrault (10e) et Sliti (49e) ont marqué les buts dijonnais et Roux (45e) a réduit l'écart pour les Lorrains. Enfin, Bordeaux ne s'est pas relancé en s'inclinant à Amiens (1-0) sur un but de N'Gosso (64e).Les résultats du soir : Amiens 1-0 Bordeaux / Angers 0-1 Toulouse / Metz 1-2 Dijon / Nantes 2-1 Guingamp / Rennes 1-0 Lille.Par Antoine Merminod (iDalgo)