"Les propos de Lineker ? Cela me dérange pour Karim. Quand on connaît le football, dire ça c’est une honte. Et au-delà de ça, pour moi c’est le meilleur de tous. Pour moi, un neuf n'est pas seulement sur le terrain pour marquer des buts. Il a tout dans le jeu, pas seulement le sens du but. Il ne marquera pas cinquante buts mais vingt cinq ou trente oui. Ce qui m'intéresse, c'est la complémentarité entre les joueurs. Je veux toujours gagner en jouant bien. Les gens peuvent dire qu'un numéro neuf ne doit que marquer, mais ce n'est pas ma vision du football", a déclaré l'entraîneur du Real Madrid