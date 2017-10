OM : Rami dithyrambique avec Luiz Gustavo

"Ce que j'ai moi en tête, c'est gagner les duels, faire mal, être à 100 % à tous les matchs et à côté c'est bien d'être discret et de marcher à l'ombre. C'est tout le profil de Luiz Gustavo. C'est un exemple. C'est un joueur qui m'apprend, j'aime ce qu'il dégage. Il représente l'Olympique de Marseille", a lancé le défenseur. Et d'ajouter : "Le rêve de tout footballeur français c'est de jouer à l'OM et de jouer la Ligue des Champions . Il faut un début à tout. C'est pour ça que j'ai accepté. Je suis fier de porter le maillot marseillais."