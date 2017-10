Nantes : Ranieri n'a pas tout aimé contre Guingamp

"On doit être plus tranquille dans la gestion du match. On doit avoir plus de personnalité. Quand tu perds, tu dois encourager tes joueurs, leur donner de la force. Dans la victoire, un entraîneur doit parler des erreurs pour continuer de progresser et on en a fait beaucoup. J'ai parlé toute la semaine à mes joueurs des contres de Guingamp et on en prend un", a analysé le coach italien, qui a calmé le jeu sur le classement actuel de sa formation. "Je ne veux pas voir le classement car ce n'est pas important aujourd'hui."