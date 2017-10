L'OM face à l'ogre PSG, MU laisse le champ libre à City... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe qui consacre évidemment sa première page au Clasico entre l'OM et le PSG, en épilogue de la 10e journée de Ligue 1 . Pour le club phocéen, c'est "une question de fierté" de devoir réaliser un grand match devant ses supporters.On poursuit avec le Corriere dello Sport et le joli nul obtenu par l'Inter Milan sur la pelouse de Naples (0-0). Deuxièmes, les Nerazzurri restent donc à deux longueurs de la tête. Ce dimanche, Vincenzo Montella joue son avenir sur le banc de l'AC Milan, qui affronte le Genoa.On enchaîne avec le quotidien Sport qui revient sur la huitième victoire en neuf rencontres du FC Barcelone , tombeur de Malaga (2-0) sur des buts de Gerard Deulofeu et Andrés Iniesta. Les Blaugrana gardent donc quatre points d'avance sur Valence , large vainqueur du FC Séville (4-0).Pour terminer, le Daily Mail revient sur le coup d'arrêt subi par Manchester United. Les Red Devils ont concédé leur premier revers de la saison sur le terrain de Huddersfield (2-1). Conséquence au classement, l'équipe de José Mourinho se retrouve reléguée à cinq unités de Manchester City