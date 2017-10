Malgré les soucis offensifs de Saint-Etienne, l'attaquant slovène ne reviendra pas plus tôt dans le Forez. "Ce n'est pas du tout d'actualité. Je sais que Robert ne joue pas en Belgique. Mais nous n'allons pas tout remettre en question après une défaite." Quant au dossier Jonathan Bamba , écarté du groupe professionnel, le directeur sportif annonce de nouvelles discussions. "J'en ai parlé avec 'Jo' ce matin (hier). Il était au courant. On se reverra dans les huit, dix jours, je pense. C'est même sûr. Le contact est établi. On va enfin pouvoir rediscuter."