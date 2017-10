Bordeaux : Gourvennec ne veut pas parler de Malcom

"Il joue beaucoup et il a eu un souci musculaire à un quadriceps jeudi à l'entraînement. Il fallait le ménager, on n'a pas pris de risque. Mais on doit être capable de battre un promu, même sans Malcom", a expliqué le technicien aquitain à la presse. Avant de dire ce qui n'avait pas marché pour son équipe : "Il faut qu'on soit plus précis. Il faut être efficace et on ne l'a pas été (...) On a fait des efforts mais on n'a parfois pas été suffisamment présent au milieu. Quand on veut jouer le haut de tableau, il faut être capable de battre les promus."