"Le manque de résultats indique qu'on ne trouve pas de solutions et le déroulement des matches montre que l'équipe reçoit moins que ce qu'elle mérite, a analysé le coach argentin Marcelo Bielsa dans des propos relayés par La Voix du Nord. Les adversaires ne sont pas meilleurs que nous mais nous avons du mal à traduire notre supériorité par une victoire. Nous avons eu cinq occasions qui auraient pu nous permettre de marquer mais, à l'évidence, notre prestation a été insuffisante. Il y a de l'inquiétude et je crois que notre classement est révélateur." Le LOSC est avant-dernier avec six petites unités.