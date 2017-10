OM : seul Mandanda aurait sa place au PSG, juge Guérin

"Si on faisait le rapport pour savoir quel joueur de l'Olympique de Marseille aurait sa place au Paris Saint-Germain, le seul qui, éventuellement, pourrait avoir sa place dans l'effectif parisien ou dans le onze de départ c'est Steve Mandanda, a confié l'ancien joueur parisien. C'est l'expérience. S'il y en a un qui est au-dessus du lot à l'OM, c'est bien lui, c'est la référence, le joueur sur qui on peut s'appuyer. Il a une expérience folle et il est toujours présent au haut niveau. Ses quelques 400 matchs avec l'OM veulent dire que quelque part dans sa tête au niveau de la pression, il connaît, il sait ce que c'est."