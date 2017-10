"C'est au-delà de l'OM. C'est ville contre ville. C'est sud contre nord. Les Marseillais n'aiment pas trop les Parisiens. Je ne sais pas si les Parisiens sont dans le même état d'esprit, a déclaré l'ancien président olympien sur les ondes de la radio. En tout cas, la rivalité des deux clubs est très ancienne. Mais, aujourd'hui, on s'ennuie un peu parce qu'on voit mal comment le PSG peut faire un mauvais résultat. À l'époque, on avait été champion en 2009-2010, vice-champion en 2010-2011, on était dans le coup. Pour Marseille , c'était la suprématie, c'était incontournable, il fallait battre Paris et surtout ne jamais perdre au Vélodrome."Selon lui, l'équipe de Rudi Garcia progresse peu à peu : "Je trouve que les joueurs [de l'OM] sont mieux. On a connu quatre ou cinq années difficiles, voire humiliantes... Garcia [l'entraîneur de l'OM] connaît son affaire. Le recrutement n'est pas parfait, mais il n'est pas mal. Le PSG a tendance à jouer un peu en roue libre. Si les Parisiens prennent le match très sérieusement, ce sera évidemment dur pour les Marseillais. Mais honnêtement, ce soir, j'ai plutôt de bonnes sensations. Je suis optimiste et je pense qu'il faut au minimum un nul pour Marseille."