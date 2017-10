"On attend beaucoup de moi, je dois trouver ma place dans l'équipe, mais je fais mon maximum et j'aurais même pu en marquer quatre. C'est mon premier triplé depuis mon arrivée à Lyon , donc je suis très heureux. Je ne regarde pas vraiment ce qu'il se dit sur moi, je joue et je donne juste mon maximum", a-t-il déclaré.